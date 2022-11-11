Курский ансамбль стал финалистом национального музыкального конкурса

В проекте участвую музыканты из 36 регионов России Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре с 7 по 11 ноября проходит Национальный музыкальный проект «Универвидение». В нем принимают участие 37 солистов и четыре музыкальных коллектива, которые представляют 41 учебное заведение из 36 регионов России.

В областной администрации рассказывают, экспертами проекта являются музыкальные деятели и эксперты фестиваля «Российская студенческая весна». За два дня конкурсных прослушиваний участники исполнили по две песни, одну из них – на русском языке.

Участвуют в конкурсе и наши земляки - коллектив KupАva-FОlk Юго-Западного государственного университета. Куряне прошли в финал проекта, они набрали 113 баллов из 120 возможных.

Финал проекта состоится 11 ноября, именно тогда будет известно, кто станет лучшим студенческим голосом страны.