В Конышевском районе Курской области реконструировали два водозаборных узла

Стоимость объектов составляет более семи миллионов рублей Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Конышевском районе закончили работы по реконструкции двух водозаборных узлов в деревнях Васильевке и Макаро-Петровское Наумовского сельсовета. В областной администрации сообщают, что необходимость модернизировать объекты появилась уже давно. Дело в том, что действующим сетям более 60 лет, а их физический износ составляет более 80%. Из-за этого в селе часто случались порывы и перебои с подачей питьевой воды.

Теперь специалисты установили две новые водонапорные башни, уложили около двух километров водопроводных сетей с современными пожарными гидрантами, установили новое насосное оборудование. Также здесь обустроили зоны санитарной охраны водозаборов.

Стоимость объектов - более семи миллионов рублей. Работы по реконструкции водозаборных узлов выполняли в рамках государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области».