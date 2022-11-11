Под Курском ночью горела зерносушилка

В результате пожара было уничтожено два килограмма семян подсолнечника Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило В 03:01 11 сентября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 11 ноября в 03:01. В деревне Разиньково, Брежневского сельсовета горело помещение сушилки.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

По прибытию огнеборцы незамедлительно начали тушить возгорание.

В региональном ГУ МС сообщают, что на площади 0,5 квадратных метров тлели семена подсолнечника. В результате пожара было уничтожено два килограмма семян подсолнечника. Никто не пострадал.

Пожар тушили 12 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

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