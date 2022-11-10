В 2022 году в Курской области родился 6761 ребенок

Более 200 малышей родилось у женщин в возрасте от 40 лет и старше Фото: Архив "КП"

В региональном комитете ЗАГС сообщают, что за десять месяцев 2022 года в Курской области родился 6 761 ребенок - 3 591 мальчик и 3 207 девочек.

В основном мамами становились женщины в возрастной группе от 25 до 29 лет. Также в этом году насчитывается больше всего первенцев – 2,7 тысячи малышей, преимущественно они родились у курянок в возрасте до 25 лет.

Второй раз мамами становились чаще женщины в возрасте от 30 до 34 лет, а третьи, четвертые и последующие дети появились у мам в возрасте от 35 до 39 лет. Более 200 малышей родилось у женщин в возрасте от 40 лет и старше, причем 26 из них первенцы.

Помимо этого, с начала 20222 года в регионе зарегистрировано 460 записей актов гражданского состояния об установлении отцовства, что на десять процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.