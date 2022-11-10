В Курской области пройдет День бесплатной юридической помощи

Принимать граждан эксперты будут с 9:00 до 16:00 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

18 ноября юристы Ассоциации юристов России, сотрудники Управления ФССП России по Курской области, адвокаты Адвокатской палаты Курской области проведут прием граждан по правовым вопросам.

Консультацию можно будет получить с 09:00 до 16:00 на базе Центра бесплатной юридической помощи АЮР по адресу: улица Радищева, 29, оф. 123 или по телефонам: 8 (4712) 70-03-46, 8-951-314-56-22.

Свои вопросы экспертам смогут задать:

- работники бюджетной сферы;

- военнослужащие;

- военнослужащие в отставке;

- члены семей мобилизованных граждан;

- временно неработающие в связи с уходом за детьми;

- студенты;

- пенсионеры;

- несовершеннолетние;

- безработные;

- инвалиды;

- иждивенцы.