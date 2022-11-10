В Курской области пройдет День бесплатной юридической помощи

Принимать граждан эксперты будут с 9:00 до 16:00
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
18 ноября юристы Ассоциации юристов России, сотрудники Управления ФССП России по Курской области, адвокаты Адвокатской палаты Курской области проведут прием граждан по правовым вопросам.
Консультацию можно будет получить с 09:00 до 16:00 на базе Центра бесплатной юридической помощи АЮР по адресу: улица Радищева, 29, оф. 123 или по телефонам: 8 (4712) 70-03-46, 8-951-314-56-22.
Свои вопросы экспертам смогут задать:
- работники бюджетной сферы;
- военнослужащие;
- военнослужащие в отставке;
- члены семей мобилизованных граждан;
- временно неработающие в связи с уходом за детьми;
- студенты;
- пенсионеры;
- несовершеннолетние;
- безработные;
- инвалиды;
- иждивенцы.