Курянин лишился более 140 тысяч рублей, бронируя билеты в кино

Возбуждено уголовное дело Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, житель Курска на сайте знакомств познакомился с девушкой. Пора договорилась вместе сходить в кинотеатр. Девушка скинула мужчине ссылку на сайт, где посоветовала забронировать места на фильм.

Так, перейдя по ссылке, курянин ввел все данные своей карты и подтвердил списание двух тысяч рублей, но ответа так и не получил. При повторе операции сняли уже четыре тысячи, но заветных билетов все не было. Тогда мужчина написал в службу поддержки сайта, на котором бронировал места. Ответ с извинениями пришел быстро, и сотрудники предложили снова ввести данные карты для возврата средств. Однако, как только мужчина это сделал, с его счета списалось все, что там было – еще 140 тысяч рублей.

После этого и администраторы сайта, и девушка с сайта знакомств, перестали отвечать на сообщения и звонки. Тогда мужчина обратился в полицию. Страши порядка возбудили уголовное дело.