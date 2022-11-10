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НовостиОбщество10 ноября 2022 11:37

Делегация Курской области передала Первомайскому району ДНР пять тонн благотворительной помощи

Местные жители получат детское питание, спортивные инвентарь, оргтехнику
Кристина ГОРБАТЕНКО
Помощь окажут адресно по потребности населения

Помощь окажут адресно по потребности населения

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Первомайский район ДНР уже длительное время находится под шефством Курской области. Регион на постоянной основе оказывает ему помощь, на это раз район посетила курская делегация, чтобы передать благотворительный груз, собранный «Лигой героев» - известным в России организатором спортивных мероприятий.

Всего удалось собрать пять тонн груза, в него вошли: детское питание и принадлежности, оргтехника, оборудование для местной больницы, спортивный инвентарь, а также игры и оборудование для молодежного центра.

В областной администрации сообщают, что помощь окажут адресно по потребности населения. Списки были заранее определены администрациями Курской области и Первомайского района.

Также было заключено соглашение о сотрудничестве Курской областной спортивной школы олимпийского резерва и ДЮСШ «Колос» Первомайского района ДНР. В первую очередь речь идет об обмене опытом в воспитании юных спортсменов.