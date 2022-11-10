Под Курском пожар практически полностью уничтожил жилой дом

В доме проживал 88-летний мужчина Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС по Курской области 9 ноября. В селе Тазово Золотухинского района горел жилой дом.

Когда пожарные прибыли на место жилое помещение уже горело открытым пламенем. Огнеборцы незамедлительно потушили пожар, однако дом был практически уничтожен. К счастью, никто не пострадал.

В региональном ГУ МЧС рассказывают, в доме жил 88-летний мужчина, который относится к группе риска как одиноко проживающий. Незадолго до пожара он растопил печь и прилег отдохнуть. Спустя некоторое время почувствовал запах дыма. Комнаты были сильно задымлены. Справиться своими силами с возгоранием мужчина уже не мог, поэтому он экстренно покинул помещение. О происшествии сообщила соседка, которая заметила дым.

Спасатели сообщают, что предположительно причиной возгорания могла стать или неисправность печи, или нарушение правил ее эксплуатации.