19-летний житель Курской области убил незнакомого мужчину

Мужчина отправится в тюрьму на семь лет Фото: Архив "КП"

В региональном СУ СК рассказывают, ночью 15 апреля 2022 года 19-летний мужчина был на проспекте Коммунистическом в Курчатове. Там из-за личной неприязни он поссорился с незнакомым ему 31-летним мужчиной. В ходе конфликта молодой человек два раза ударил его по голове, после чего бросил на тротуарную плитку.

Мужчина получил тяжкие травмы и был доставлен в больницу. Однако вскоре скончался в медучреждении.

Суд назначил 19-летнему курянину наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.