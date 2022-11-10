В Курской области девушка на легковушке сбила 52-летнего мужчину

Пешехода доставили в больницу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 10 ноября примерно в 19:40 на втором километре автодороги «Фатеж-Дмитриев». В региональном УГИБДД рассказывают, 25-летняя девушка, управляя автомобилем «ВАЗ-2112», ехала со стороны Фатежа в направлении Дмитриева. По предварительным данным, она сбила 52-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 9 ноября в Курской области зарегистрировано 17 ДТП с материальным ущербом, 90 пешеходов нарушили ПДД РФ. За управление автомобилем в пьяном виде отстранены от управления ТС 12 водителей, еще один человек отказался проходить освидетельствование.