Курский «Авангард» потерял очки в третьем матче кряду

13 ноября подопечные Дениса Гершуна сыграют в Тамбове со «Спартаком» (девятое место, 26 очков). Начало матча в 15:00. Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Вчера, 9 ноября, в поединке 21-го тура второй лиги в группе 3 курский «Авангард» гостил в Москве. После осечек в Туле (2:2) и Обнинске (1:5) куряне рассчитывали на успех в поединке со «Строгино». И уже на 17-й минуте получили право на пенальти. Но лучший бомбардир нашего клуба Михаил Земсков не смог поразить цель – соперника спасла штанга. Правда, совсем скоро (на 24-й минуте) Эмрах Набатов вывел гостей вперед. Но довести встречу до победы «Авангард» не смог – на 55-й минуте Андрей Шерешков установил окончательный счет (1:1).

«Авангард»: Скоробогатько, Игнатенко, Земсков, Войнов, Бобрышов, Набатов, Пономарев, Агеев, Донцов, Мингазов, Третьяков (Барбашов, 61).

После вчерашнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 сохраняет брянское «Динамо» (46 очков). Далее располагаются липецкий «Металлург» (37), московский «Сахалинец (36) и «Авангард» (35). Теперь 13 ноября подопечные Дениса Гершуна сыграют в Тамбове со «Спартаком» (девятое место, 26 очков). Начало матча в 15:00.

Что касается бомбардирской гонки, то наш Земсков занимает третье место с десятью мячами. Лидирует Илья Рубцов из «Сахалинца» - 12 голов. Следом идет Роман Изотов из тульского «Арсенала-2» (11).