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НовостиОбщество10 ноября 2022 7:15

В Курской области капремонт в поликлинике Медвенской ЦРБ закончат до 1 декабря

Основные работы выполнены на 80%
Кристина ГОРБАТЕНКО
На ремонт выделили 105 миллионов рублей

На ремонт выделили 105 миллионов рублей

Фото: Архив "КП"

Во взрослой поликлинике Медвенской ЦРБ продолжается капитальный ремонт. Работы проводят в рамках госпрограммы модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели выделили 105 миллионов рублей.

Как говорят в областной администрации, основные работы выполнены на 80%. Обновили женскую консультацию, стоматологию, рентгеновское отделение и взрослую поликлинику, заменили систему отопления, электрические сети, водопроводные трубы, сантехнику. Сейчас проводят работы по внутренней отделке. По контракту ремонт должны завершить до 1 декабря.

В поликлинику также поступило новое оборудование: цифровой рентген-аппарат и маммограф, они уже полноценно работают.