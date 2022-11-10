В Курской области за сутки коронавирусом заразились 48 человек

В регионе растет количество заболевших ковид за сутки Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области растет количество заболевших коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 10 ноября, в регионе COVID-19 заразились еще 48 человек. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 148 486 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 129 человек, на ИВЛ – 7 (7 – инвазивная, 0 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2525 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.