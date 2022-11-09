В Курске прошли образовательные чтения

Парламентская встреча прошла в Курской облДуме Фото: Светлана ВОЛКОВА

9 ноября в Курской областной Думе прошли рождественские образовательные чтения на тему «Курский характер: Мужество. Подвиг. Героизм».

Парламентская встреча в рамках регионального этапа Международных рождественских образовательных чтений традиционно проходит на площадке областной Думы с участием депутатов, духовенства, представителей научных кругов, сферы образования, искусства и культуры, общественных организаций и молодежных движений. В ходе мероприятия обсуждаются актуальные для нашего общества вопросы: духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, изучение истории России, сохранение традиционных культурных ценностей.

На этот раз диалог о важнейших нравственных понятиях, таких, как гражданский долг, мужество, патриотизм и преданность интересам своего народа, основывался на примерах из истории курского края.

Благодаря современным информационным технологиям любой желающий смог стать участником мероприятия - велась трансляция образовательных чтений.

Участниками рождественских чтений стали представители научной и культурной общественности, педагогического сообщества, а также духовенства.

Курский профессор-историк Владимир Коровин выступил на чтениях в качестве основного докладчика. Тему своего выступления он обозначил так: «Курский характер ковался веками».

- Проблема эффективности патриотического воспитания, бережного сохранения исторической правды о прошлом для каждого из нас близка и значима. Героизм, проявленный курянами-воинами на протяжении X – XXI веков – и есть тот жизненный ориентир, на который должна равняться современная молодежь. Глубоко убежден в том, что сегодня нет людей, равнодушных к обсуждаемой нами теме. Причем, не только в этом зале, но и в российском обществе в целом, – отметил профессор.