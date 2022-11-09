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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 16:09

ВСУ обстреляли курское село

Никто не пострадал
Кристина ГОРБАТЕНКО
На территории села Гуево упало не менее шести снарядов

На территории села Гуево упало не менее шести снарядов

Фото: материалы пресс-служб

Сегодня украинские войска снова обстреляли приграничье Курской области. Под огнем оказалос село Гуево Суджанского района. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Не менее шести снарядов упало на территории села. К счастью, никто не пострадал. Однако повреждены балконы в двухэтажном доме, в другом частном домовладении выбиты стекла, разрушен сарай и забор. На месте находятся специалисты для оценки нанесенного ущерба. Обязательно поможем жильцам! - сказал глава региона.

Напомним, 8 ноября Курская область несколько раз попала под атаку ВСУ. Сначала украинские военные попытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС, а потом они обстреляли Кореневский и Суджанский районы.