ВСУ обстреляли курское село

На территории села Гуево упало не менее шести снарядов Фото: материалы пресс-служб

Сегодня украинские войска снова обстреляли приграничье Курской области. Под огнем оказалос село Гуево Суджанского района. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Не менее шести снарядов упало на территории села. К счастью, никто не пострадал. Однако повреждены балконы в двухэтажном доме, в другом частном домовладении выбиты стекла, разрушен сарай и забор. На месте находятся специалисты для оценки нанесенного ущерба. Обязательно поможем жильцам! - сказал глава региона.

Напомним, 8 ноября Курская область несколько раз попала под атаку ВСУ. Сначала украинские военные попытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС, а потом они обстреляли Кореневский и Суджанский районы.