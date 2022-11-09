В Курске открылась выставка средств реабилитации

Планируют восемь выездов с экспозицией в районы. фото: Вероника Тутенко

8 ноября в центре реабилитации слепых региональная организация Всероссийского общества слепых (ВОС) представила социальный проект «Школа тифлотехнических средств реабилитации «Путь к независимости». В мероприятии участвовали сами реабилитанты, Курский институт развития образования, центр гражданских социальных инициатив, Курский музыкальный колледж-интернат слепых, местные районные организации Всероссийского общества слепых.

В зале работает выставка тифлотехнических средств. Руководитель проекта Оксана Клецкина рассказала, что планируется восемь выездов с экспозицией в районы.

Советник губернатора Курской области по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья Анна Гладилина подчеркнула важность технических средств реабилитации в современном мире, ведь они помогают в разных сферах жизни — в образовании, в быту. Есть устройства для чтения книг, специальные тетради, разлинованные ярко и четко.

Отдельный раздел выставки посвящен белой трости, которых существует довольно много разновидностей. Также многим реабилитантам понравилась яйцеколка, которая отделает белок от желтка и позволяет приготовить вкусную яичницу. Полезная вещь для слабовидящих в быту диктофон-маркер, создающий наклейки для баночек с выступающими отпечатками. Флакон-дозатор и набор ложек-дозаторов, оптимизированная мультиварка также упрощают процесс приготовления еды.

Участники выставки отметили, что все эти новинки способствуют бытовой реабилитации.