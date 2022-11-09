С 14 по 18 ноября часть Курска останется без света

Проведут очередные плановые работы в электрических сетях Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске проведут очередные плановые работы в электрических сетях. В связи с этим на 19 улицах в трех округах будет отключена электроэнергия.

Так, света не будет:

В Сеймском округе:

14 ноября с 09-30 до 15-00: ремонт подстанции

Кулакова 5, 5А, 5Б

16 ноября с 13-30 до 16-30: ремонт подстанции

Дейнеки 1-7, 1Б, 7/1

18 ноября с 09-30 до 15-00: ремонт подстанции

Пионеров 1-3, 1А, 6;

Гайдара 28-40, 31-37,

1-я Кожевенная 1-13

РЭС СО переехал с ул. Народная 7б на ул. Сумская 41

Телефон для справок: 37-31-28

В Центральном округе:

С 14 по 17 ноября 2022г. с 9-00 до 12-00: обрезка

А.Аристарховой

Телефон для справок: 32-40-89

В Железнодорожном округе:

16 ноября 2022г. с 13-30 до 16-30

Фрунзе 7-95, 36-92

Октябрьская 132-224, 139-189

Первомайская 1-125, 2-128

2 Первомайская 1-33, 4-34

Маяковский переулок 2-20, 3-15

2 Маяковский переулок 1-3

Маяковского 2-112 , 1-41

Профсоюзная 4-54, 3-47

Вокзальная 17-26, 29-44

3 Первомайская 4-30, 3-41

1 Первомайский переулок 2-20, 3-21

Дубровинского 65-125, 64-132

Октябрьский переулок 1-13, 2-14

Телефон для справок: 26-32-10