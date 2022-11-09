С 14 по 18 ноября часть Курска останется без света

Проведут очередные плановые работы в электрических сетях
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курске проведут очередные плановые работы в электрических сетях. В связи с этим на 19 улицах в трех округах будет отключена электроэнергия.
Так, света не будет:
В Сеймском округе:
14 ноября с 09-30 до 15-00: ремонт подстанции
Кулакова 5, 5А, 5Б
16 ноября с 13-30 до 16-30: ремонт подстанции
Дейнеки 1-7, 1Б, 7/1
18 ноября с 09-30 до 15-00: ремонт подстанции
Пионеров 1-3, 1А, 6;
Гайдара 28-40, 31-37,
1-я Кожевенная 1-13
РЭС СО переехал с ул. Народная 7б на ул. Сумская 41
Телефон для справок: 37-31-28
В Центральном округе:
С 14 по 17 ноября 2022г. с 9-00 до 12-00: обрезка
А.Аристарховой
Телефон для справок: 32-40-89
В Железнодорожном округе:
16 ноября 2022г. с 13-30 до 16-30
Фрунзе 7-95, 36-92
Октябрьская 132-224, 139-189
Первомайская 1-125, 2-128
2 Первомайская 1-33, 4-34
Маяковский переулок 2-20, 3-15
2 Маяковский переулок 1-3
Маяковского 2-112 , 1-41
Профсоюзная 4-54, 3-47
Вокзальная 17-26, 29-44
3 Первомайская 4-30, 3-41
1 Первомайский переулок 2-20, 3-21
Дубровинского 65-125, 64-132
Октябрьский переулок 1-13, 2-14
Телефон для справок: 26-32-10