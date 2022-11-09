Под Курском нашли артснаряд

Взрывоопасный предмет был найден в Рыльском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что в хуторе Звягин, Рыльского района нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны , поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 9 ноября.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

В региональном ГУ МЧС сообщают, что был обнаружен артснаряд 85 миллиметров. Боеприпас изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.