В Курскую область поступило 1 917 датчиков для систем непрерывного мониторинга глюкозы

Нескольким семьям уже передали системы непрерывного мониторинга глюкозы вместе с датчиками Фото: Архив "КП"

Пациенты с сахарным диабетом должны постоянно контролировать концентрацию глюкозы в крови. Тестирование позволяет быстро реагировать на высокий или низкий уровень сахара и предотвращать развитие таких опасных состояний, как гипергликемия и гипогликемия.

- Такие тесты требуют постоянных проколов пальца для взятия крови, а дети, как правило, этого боятся, - говорит главный внештатный детский эндокринолог Татьяна Кузнецова.

Эту проблему позволяет решить система мониторинга. Специальный датчик крепится на руке между плечом и локтем и непрерывно измеряет, собирает и хранит данные об уровне глюкозы днем и ночью. 1927 таких датчиков поступило и в Курскую область. В областной администрарции рассказывают, что на их закупку было выделено 10,4 миллионов рублей из резервного фонда области. Дети в возрасте до десяти лет смогли получить их бесплатно.

В областной детской клинической больнице нескольким семьям уже передали системы непрерывного мониторинга глюкозы вместе с датчиками и обучили пользованию.