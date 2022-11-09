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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 11:18

Под Курском сгорел жилой дом

Пожар произошел в Золотухинском районе
Кристина ГОРБАТЕНКО
Причину произошедшего выясняют

Причину произошедшего выясняют

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило на номер телефона в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 9 ноября в 10:25. В деревне Тазово, Золотухинского района горел жилой дом.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели, сотрудники полиции и медики скорой помощи. По прибытию огнеборцы незамедлительно начали тушить возгорание. Пожар тушили14 человек и четыре единицы техники.

В региональном ГУ МЧС рассказывают, что в результате пожара в жилом деревянном огнем повреждено все строение. Ущерб и причину произошедшего выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».