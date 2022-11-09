Куряне завоевали 13 медалей на Первенстве мира по всестилевому каратэ

Четыре курских каратиста вошли в состав сборной России Фото: материалы пресс-служб

С 1 по 4 ноября в Орле проходили Первенство мира и Международный фестиваль IASKF по всестилевому каратэ. Соревнования прошли по трем группам дисциплин всестилевого каратэ: полный контакт, ограниченный контакт и полный контакт в средствах защиты.

Участие в мировых турнирах приняли более 1600 спортсменов из 15 стран. Среди них – и наши земляки. Четыре курянина вошли в состав сборной России, а еще 12 курских каратистов выступили на международных соревнованиях в составе сборной «Ассоциации Витязей».

По итогам соревнований всего куряне завоевали 13 медалей, сильнейшими в своих категориях стали Яна Марченко, Александр Векшин и Валерий Мишин.