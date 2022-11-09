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НовостиЗвезды9 ноября 2022 9:59

В Курске откроют выставку уникальной коллекции банкнот

Увидеть ее можно будет в краеведческом музее
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Экспозиция откроется 10 ноября в краеведческом музее

Экспозиция откроется 10 ноября в краеведческом музее

Фото: Светлана ВОЛКОВА

К 30-летию Федерального казначейства в Курском областном краеведческом музее открывается выставка «Казначейство в банкнотах и документах».

На выставке будут представлены оригиналы банкнот и финансовых документов с упоминанием казначейства. Все экземпляры - из частной коллекции Евгения Подосинникова.

- Посетители выставки увидят более двухсот банкнот, у которых своя история и своя судьба. Каждая банкнота рассказывает о переломных моментах в истории нашего государства, - рассказали сотрудники Курского областного краеведческого музея.

Выставку редкой коллекции рекомендуют посетить студентам, аспирантам, преподавателям, специалистам органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также всем, кто интересуется этой тематикой.

С экспозицией могут ознакомиться все желающие.

Открытие выставки состоится 10 ноября в 16:00.

Работать она будет до 20 декабря.