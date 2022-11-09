58-летний курянин зарезал своего знакомого

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего Фото: Архив "КП"

Солнцевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

В региональном СУ СК рассказывают, днем 6 ноября пьяный курянин был в доме на улице Железнодорожная поселка Пристень. Там из-за личной неприязни он несколько раз ударил ножом в область лица и туловища своего 57-летнего знакомого.

Мужчина был доставлен в больницу, однако от полученных ран он скончался в медучреждении.

В настоящее время 58-летний курянин задержан. Полиция устанавливает все обстоятельства этого преступления.