"КП-Курск" разыгрывает пригласительные в кино

Победителей определим 18 ноября!

Два пригласительных в кино на два лица каждый разыгрывают "Комсомольская правда-Курск" и Курский областной киновидеофонд!

Для участия нужно быть подписчиком нашей группы "Комсомольская правда - Курск - KP.RU" и рассказать о розыгрыше своим друзьям! Имена победителей определим 18 ноября!

Победители смогут бесплатно посетить показ комедийной ленты внука Алисы Фрейндлих о трудностях перевоспитания взрослого сына в рамках проекта "Кино в театре".

20 ноября в 13:00 в рамках проекта «Кино в театре» Курский кинофонд покажет фильм «Родители строгого режима» 12+ в драматическом театре имени А.С. Пушкина. Перед показом в фойе зрителей ожидает предсеансовое мероприятие.

Сюжет картины таков.

В провинциальном городке жители недовольны мэром — продажным Борисом Литвиным. За свой срок политик так и не выполнил предвыборных обещаний, а жизнь местных стала только хуже. Родители героя — Вера Николаевна и Валентин Александрович — честные пенсионеры, которым стыдно смотреть в глаза окружающим. В отчаянии супруги решают заняться перевоспитанием сына: они похищают и запирают Бориса, чтобы тот не смог переизбраться на второй срок.