В 2023 году Центральный округ Курска разделят на несколько новых

В Центральном округе проживают свыше 230 тысяч человек Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что в 2023 году запланировано разделение Центрального округа города на несколько новых. В Центральном округе проживают свыше 230 тысяч человек, в нем появляются новые микрорайоны, поэтому для оперативного решения многих вопросов требуется его территориальное разделение.

Сколько будет новых округов, планируют определить к концу этого года.

- Это повлечет за собой изменения в Устав Курска по результатам публичных слушаний, на которых будет предложено наименование новых округов. Варианты названий предварительно обсудим с горожанами, - сказал глава Курска.

Также в следующем году планируют провести перераспределение полномочий между городской и окружными администрациями.

- Уверен, все это повысит эффективность нашего взаимодействия с горожанами, - отметил Игорь Куцак.