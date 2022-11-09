Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 ноября 2022 9:00

В 2023 году Центральный округ Курска разделят на несколько новых

Также планируют распределить полномочия между администрациями
Кристина ГОРБАТЕНКО
В Центральном округе проживают свыше 230 тысяч человек

В Центральном округе проживают свыше 230 тысяч человек

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что в 2023 году запланировано разделение Центрального округа города на несколько новых. В Центральном округе проживают свыше 230 тысяч человек, в нем появляются новые микрорайоны, поэтому для оперативного решения многих вопросов требуется его территориальное разделение.

Сколько будет новых округов, планируют определить к концу этого года.

- Это повлечет за собой изменения в Устав Курска по результатам публичных слушаний, на которых будет предложено наименование новых округов. Варианты названий предварительно обсудим с горожанами, - сказал глава Курска.

Также в следующем году планируют провести перераспределение полномочий между городской и окружными администрациями.

- Уверен, все это повысит эффективность нашего взаимодействия с горожанами, - отметил Игорь Куцак.