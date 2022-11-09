Под Курском забор украсили картинами из пластиковых крышек

Галина сплела уже больше тех десятков картин. Фото газеты "Вести" Касторенского района Фото: из открытых источников

Супруги Галина и Николай Кочновы из поселка Новокасторное Курской области превратили забор вокруг своего дома в галерею под открытым небом.

Куряне собирают разноцветные крышечки от пластиковых бутылок и плетут с помощью проволоки целые полотна из них, сообщает газета "Друг для друга".

За основу мастерица берет обычные схемы для вышивки. Их и в магазинах можно купить, и в интернете посмотреть. Только вместо ниток или бисера – крышки.

- Чаще всего вношу в схемы изменения, некоторые сюжеты объединяю, – поясняет Галина Вадимовна. – Порой полет фантазии так увлекает, что в результате получается нечто совершенно другое.

По словам курянки, на один квадратный метр уходит больше тысячи крышек. Если картина размером 1,7 на четыре метра, то больше семи тысяч штук требуется.

Галина уже сплела около трех десятков "картин", часть из них - подарила.