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НовостиПолитика9 ноября 2022 7:03

В Рыльском районе Курской области до 13 ноября проходят учебные стрельбы

Местных жителей просят сохранять спокойствие
Кристина ГОРБАТЕНКО
Учения проходят с 10:00 до 16:00

Учения проходят с 10:00 до 16:00

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 8 по 13 ноября включительно в приграничном Рыльском районе снова будет неспокойно, однако поводов для паники нет. Здесь на специальных полигонах в западной части района ежедневно будут проходить учебные стрельбы российских военнослужащих.

Глава Рыльского района Андрей Лисман сообщил, что учения проходят с 10:00 до 16:00. Местных жителей просят не волноваться и отнестись с пониманием к повышению боевого мастерства военных.

Напомним, 8 ноября Курская область несколько раз попала под атаку ВСУ. Сначала украинские военные попытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС, а потом они обстреляли Кореневский и Суджанский районы.