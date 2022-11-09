В Курске произошел пожар на улице 50 лет Октября

Пожар удалось быстро потушить Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило ноября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 9 ноября в 07:42. Горело здание частного производственного предприятия на улице 50 лет Октября в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По прибытии огнеборцы незамедлительно начали тушить пожар. Загорание было локализовано в 08:06, справиться с огнем удалось в 08:07. Пожар тушили 20 человек и восемь единиц техники.

В региональном ГУ МЧС сообщают, что площадь пожара составила десять квадратных метров.Горели гранулированные паллеты для растопки печи. Из помещения пожарные вынесли более 30 баллонов с кислородом и пропаном. Рядом с очагом горения находились бочки с маслом, однако огнеборцам удалось не допустить распространения огня.

В результате возгорания никто не пострадал. Ущерб и причину пожара выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».