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НовостиОбщество9 ноября 2022 5:59

В Курске вандалы разрисовали новую плитку в подземном переходе на Сумской

На объекте еще не завершили ремонтные работы
Кристина ГОРБАТЕНКО
Курян просят бережнее относиться к установленному имуществу

Курян просят бережнее относиться к установленному имуществу

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В подземном пешеходном переходе на остановке «улица Сумская» проводят ремонтные работы. Здесь уже отремонтировали межплиточные швы, выполнили гидроизоляцию стен и потолков, закончили работы по устройству цоколя и отмостки, а также уложили напольное покрытие и заменили лестничные марши.

Продолжают работы по сборке и установке каркасов навесов, монтаж электропроводки, облицовка стен и потолков.

В областной администрации сообщают, что капитальный ремонт перехода планируют завершить к концу ноября, однако он уже пострадал от вандалов. Кто-то разрисовал новую плитку желтой краской.

Специалисты регионального комитета природных ресурсов призывают курян бережнее относиться к установленному имуществу. В дальнейшем на стенах подземных переходов появятся картины-фрески с изображением старинного Курска.