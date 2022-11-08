В Северном микрорайоне Курска открыли рабочее движение по новой дороге

Открытие этого участка поможет снизить нагрузку на единственную дорогу, связывающую Северный микрорайон и остальную часть Курска Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

8 ноября в Северном микрорайоне Курска открыли рабочее движение по «перемычке» — дороге связавшей проспект Дериглазова и трассу М-2 «Крым». Об этом рассказал губернатор Роман Старовойт.

Открытие этого участка поможет существенно снизить нагрузку на единственную дорогу, связывающую быстро растущий Северный микрорайон и остальную часть Курска.

Сообщается, что подрядчик выполнил объемные земляные работы. Так, чтобы вывести грунт понадобилось более 25 тысяч рейсов грузовых машин. Также, для того, чтобы безопасность дорожные работы, перенесли газопровод.

- Теперь ведем подготовительные работы для строительства многоуровневой развязки в районе проспекта Победы. В следующем году планируем приступить к ее строительству, - сказал глава региона.