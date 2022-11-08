На курском автовокзале задержали 19-летнего парня с наркотиками

Молодой человек признался, что хранил и перевозил наркотики для личного пользования Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, на курском автовокзале внимание полицейских привлек молодой человек, который вел себя встревожено и пытался держаться в стороне от остальных пассажиров. Стражи порядка проверили его документы и выяснили, что 19-летний парень не работает и живет Курчатовском районе. При личном досмотре в кармане парня обнаружили сверток с наркотиками. В отделе полиции он признался, что хранил и перевозил запрещенные вещества для личного пользования.

Вещество отправили на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о привлечении молодого человека к ответственности.