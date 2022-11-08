Роман Старовойт окажет максимальную поддержку через Минобороны родственникам мобилизованных курян

Встреча прошла на базе Центра социального обслуживания «Участие» Фото: Архив "КП"

8 ноября губернатор Курской области Роман Старовойт встретился с родственниками мобилизованных курян. Встреча прошла на базе Центра социального обслуживания «Участие».

Мобилизованные проходили боевое слаживание в Воронеже, а 1 ноября их отправили на передовую. Губернатор пообщался с женами и матерями тех, кто теперь стали участниками СВО.

- Разделяю их боль и беспокойство. Все, что в моих силах сделаю, окажу максимальную поддержку через Минобороны. Уже организовал взаимодействие с МО РФ и военной прокуратурой, - заверил Роман Старовйот.

Напомним, в связи с объявлением частичной мобилизации в Курской области открыта горячая линия психологического сопровождения: 8-910-022-50-62. На нее могут позвонить люди, подлежащие мобилизации, и их родственники.