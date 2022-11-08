В Курской области возбуждено 38 уголовных дел за хранение и сбыт наркотиков

В период акции от курян поступило 201 обращение Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области завершился второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Ее цель - привлечь внимание населения к противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике их употребления, оказание помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Так, в региональном УМВД рассказывают, в период акции от курян поступило 201 обращение, среди которых - консультирование о лечении и реабилитации наркозависимых, информация о распространении пронаркотического контента в интернете, о фактах незаконного оборота наркотиков.

Было возбуждено 38 уголовных дел по фактам хранения и сбыта наркотиков, составлен 71 административный материал по линии их незаконного оборота. Изъято почти 3397 килограммов разных наркотических средств.

Полицейские провели около 900 рейдов по местам массового пребывания несовершеннолетних и молодежи. А в образовательных организациях региона провели более 4500 профилактических антинаркотических мероприятий.