Курские «Русичи» вылетели из баскетбольного Кубка России

В Москве "Русичи" сыграли с ЦСКА-2 успешнее, чем в Курске. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

По сути, исход противостояния «Русичей» с ЦСКА-2 был решен еще после первой игры в Курске. Тогда столичный клуб выиграл 101:82. Поэтому для выхода в 1/8 финала Кубка страны наши землякам нужно было побеждать в Москве с перевесом в 20 и более очков. Задачи нереальная, это понимали все участники матча. Но к чести «Русичей» стоит сказать, что они попытались дать бой сопернику, выиграв первую (14:13) и третью (21:13) четверти. Тем не менее, в двух других отрезках сильнее оказались хозяева. Итог встречи – 65:57 в пользу ЦСКА-2. На этом выступление курян в Кубке страны-2022/23 завершено.

Самыми результативными у «Русичей» на столичном паркете стали Семен Шашков (18 очков), Александр Винник (14), Иван Аладко (восемь), Александр Литвяков (шесть) и Роман Казюлин (пять).