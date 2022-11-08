В Курской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 24,4%

В регионе продолжается ежегодная вакцинация против гриппа Фото: Архив "КП"

В региональном управления Роспотребнадзора сообщают, что заболеваемость ОРВИ в Курской области пошла на спад. За прошедшую неделю в регионе она находилась ниже порогового уровня на 23,2%. Всего зарегистрирован 5841 случай ОРВИ, что меньше на 24,4%, чем на предыдущей неделе.

Однако в регионе продолжается ежегодная вакцинация против гриппа. За счет федерального бюджета в Курскую область поступило свыше 489 тысяч доз вакцины для детей и взрослых. Для иммунизации в регионе используют препараты «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».

По последним данным, в Курской области прививки против гриппа сделали свыше 178 тысяч взрослых и более 128 тысяч детей. Всего привить от гриппа планируется свыше 640 тысяч человек.