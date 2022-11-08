Курские рапиристы выиграли всероссийские соревнования в Смоленске

Владислав Герасимов, Матвей Гребенников и Никита Евдокимов (в центре), Даниил Дорохин, Игорь Кожевнико и Виталий Манвелян (справа). Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В Смоленске на командном турнире всероссийских соревнований по фехтованию на рапирах среди юношей-кадетов победили курские спортсмены. Золотые награды завоевала вторая сборная нашего региона в составе Владислава Герасимова, Матвея Гребенникова и Никиты Евдокимова. В финале они были сильнее соперников из Москвы. Третье место у Даниила Дорохина, Игоря Кожевникова и Виталия Манвеляна из первой курской сборной.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, курские волейболистки одержали четыре победы в Калининграде. Подопечные Юрия Токарева по два раза обыграли «Муром» и столичный «Луч». В 4-м туре «атомные» сыграют в Уфе с 24 по 27 ноября – по два матча с местной «Уфимочкой-УГНТУ» (восьмое место) и «Уралочкой-2-УрГЭУ» из Екатеринбурга (девятое место).