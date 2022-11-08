В Курской области завершили возведение всех ФАПов, запланированных на 2022 год

Всего в регионе уже построено 27 ФАПов Фото: Архив "КП"

В Курской области закончили строительство еще восьми фельдшерско-акушерских пунктов и двух офисов врача общей практики. Работы проводили по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Как говорят в областной администрации, эти ФАПы были завершающими в 2022 году. Четыре из них расположены в Конышевском районе - в селах Глазово, Ширково и Рыжково, а также в деревне Волжанец. Еще четыре ФАПа и два отделения врача общей практики находятся в Советском районе – в селах Верхние Апочки и Петрово-Карцево, деревнях Ефросимовке и Петропавловке, поселках Моздовка и им. Ленина.

Всего в регионе уже построено 27 ФАПов и два офиса врача общей практики. На эти цели предусмотрено 224,3 миллионов рублей из федерального бюджета, из регионального дополнительно выделено 80,13 миллионов рублей.