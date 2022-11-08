В Поныровском районе Курской области открылась модельная библиотека

Всего в регионе действуют 240 модельных библиотек Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

7 ноября в поселке Поныри открылась межпоселенческая модельная библиотека. Она стала 12-й такой библиотекой, открытой с начала 2022 года в рамках реализации национального проекта «Культура». На сегодняшний день в регионе действуют 240 модельных библиотек.

В областной администрации рассказывают, что в помещении был проведен капитальный ремонт. Здесь заменили кровлю, напольное покрытие, системы отопления, освещения, пожарной сигнализации. Отремонтировали фасад и цоколь, привели в порядок внутренние помещения, санузел, расширены дверные проемы для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в библиотеке появилось современное техническое оснащение, пополнился книжный фонд.

Особое внимание в Поныровской библиотеке уделено Курской битве. Для читателей организованы информационные стенды, созданы макеты сражений, представлены книги о событиях времен Великой Отечественной войны на Северном фасе Курской дуги.

В детском зале есть стол для песочной анимации, интерактивные книги, ноутбуки и фототехника. Также в библиотеке находится отдельная зона для занятий музыкой и экспонаты, посвященные русскому народному творчеству