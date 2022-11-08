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НовостиОбщество8 ноября 2022 7:45

В Курске нашли нарушения на двух стройплощадках

Всего проверили семь объектов
Кристина ГОРБАТЕНКО
Застройщики должны будут устранить выявленные недостатки

Застройщики должны будут устранить выявленные недостатки

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжается мониторинг строительных площадок. Так, на минувшей неделе сотрудники городского комитета архитектуры и градостроительства проверили семь стройплощадок.

В ходе проверки удалось найти нарушения на двух объектах. В городской администрации сообщают, территория строительной площадки по улицам Чехова и Ломоносова загрязнена — не убран строительный мусор.

Информационный щит строящегося объекта по адресу Майский бульвар загрязнен, также частично отсутствует ограждение строительной площадки.

Застройщики будут обязаны устранить выявленные недостатки. Им уже отправили соответствующие уведомления.