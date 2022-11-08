В Курске нашли нарушения на двух стройплощадках

Застройщики должны будут устранить выявленные недостатки Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжается мониторинг строительных площадок. Так, на минувшей неделе сотрудники городского комитета архитектуры и градостроительства проверили семь стройплощадок.

В ходе проверки удалось найти нарушения на двух объектах. В городской администрации сообщают, территория строительной площадки по улицам Чехова и Ломоносова загрязнена — не убран строительный мусор.

Информационный щит строящегося объекта по адресу Майский бульвар загрязнен, также частично отсутствует ограждение строительной площадки.

Застройщики будут обязаны устранить выявленные недостатки. Им уже отправили соответствующие уведомления.