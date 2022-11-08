В ДТП под Курском ранен 11-летний мальчик

Мальчика доставили в больницу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 7 ноября примерно в 19:15 на 534 километре автодороги М-2 «Москва-Белгород». В региональном УГИБДД рассказывают, автомобиль «Мерседес Бенц» с полуприцепом, под управлением 49-летнего водителя, столкнулся с автомобилем «Рено Логан», за рулем которого был 42-летний водитель. После столкновения «Рено» продолжило движение и столкнулось со встречным автомобилем «ВАЗ-2110», под управлением 28-летнего водителя.

В результате ДТП водитель и 11-летний пассажир автомобиля «Рено», а также водитель автомобиля «ВАЗ» получили ранения и были доставлены в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 7 ноября в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 19:00 в районе дома № 186 «А» по улице Бойцов 9-й Дивизии. По предварительным данным, 42-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Куга», сбил 77-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получил ранения.