20-летний курянин осужден на девять лет за убийство знакомого

Молодой человек избил и задушил знакомого мужчину Фото: Архив "КП"

Собранные Солнцевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Курской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 20-летнего жителя Мантуровского района. Он признан виновным в убийстве.

В региональном СУ СК рассказывают, ночью 1 июля 2021 года, пьяный 20-летний мужчина был на территории дома, расположенного на улице Лесная села Роговое Мантуровского района. Там из-за личной неприязни он поругался со своим знакомым. В ходе ссоры курянин ударил знакомого мужчину несколько раз твердым тупым предметом по различным частям тела, после чего начал его душить.

В результате полученных травм мужчина скончался на месте.

Приговором суда 20-летнему курянину назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.