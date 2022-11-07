В Курске жилой дом остался без света и тепла

В мэрии сказали, что ситуацию контролируют Фото: Светлана ВОЛКОВА

В доме на улице Сумской, 37а/2 в Курске 7 ноября произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщили в комитете ЖКХ. Причина – повреждение электрического кабеля.

- Аварийная бригада работает на месте. Рабочим предстоит заменить 50 метров электрокабеля, - сказали в мэрии. - В связи с возобновлением подачи тепла произошла очередная аварийная ситуация на сетях теплоснабжения, в связи с чем в доме нет также отопления. После замены электрокабеля ремонтная бригада приступит к устранению повреждений на теплосетях.

Ситуация находится на контроле в администрации города, заверили чиновники.