В Курском городском роддоме на свет появился двухтысячный ребенок

Юбилейным новорожденным оказался мальчик Фото: Архив "КП"

Курский городской роддом полностью вернулся к плановой деятельности. Так, в областной администрации поделились новостью, что совсем недавно тут на свет появился двухтысячный малыш.

Юбилейным новорожденным оказался мальчик. Родители его назвали Тимуром.

Добавим, с этого года в роддоме проводится полное ультразвуковое исследование новорожденных. Благодаря этому можно на самом раннем этапе диагностировать патологии, которые не проявляются в первые недели жизни. В случае выявления каких-либо заболеваний врачебное наблюдение и лечение начинаются на самых ранних стадиях и проходят гораздо успешнее.

Также в городском клиническом роддоме создают комфортные условия и для мамы. Например, после оперативных родов применяют современный метод обезболивания - блокада поперечной плоскости живота, или ТАР-блок. Он позволяет женщине не чувствовать боль в области шва после операции кесарева сечения.