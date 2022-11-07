В организацию «Матери Курского края» уже обратились 15 семей мобилизованных

Организация "Матери Курского края" была создана в конце октября Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В конце октября в регионе была создана общероссийская общественная организация «Матери Курского края». Ее сотрудники оказывают юридическую, психологическую и иную помощь членам семей военнослужащих, задействованных в специальной военной операции.

Как рассказывают в областной администрации, за несколько дней за помощью уже обратилось 15 семей. В результате каждой оказали необходимую поддержку.

Отметим, сотрудники организации принимают граждан на базе Центра социального обслуживания «Участие» каждую субботу с 12:00 до 16:00 по адресу: г. Курск, ул. Дзержинского, 21. Консультацию можно получить круглосуточно по телефону 8-919-279-72-69.