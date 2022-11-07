7 ноября курские призывники отправятся к месту службы

Призывная комиссия в регионе работает в плановом режиме Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области 1 ноября стартовал осенний призыв на военную службу, он продлится до 31 декабря. Как сообщают в городской администрации, уже сегодня, 7 ноября, призывники отправятся к месту службы

— Все ребята будут служить в воинских частях Западного военного округа, - говорит военный комиссар военкомата Центрального и Сеймского округов областного центра Игорь Ясько.

Ранее сообщалось, что солдаты-срочники участие в специальной военной операции принимать не будут. Призывная комиссия в регионе работает в плановом режиме.

— По итогам первой недели принято решений о призыве в отношении 101 юноши в двух округах, 46 призывников освобождены по состоянию здоровья, трем предоставлена отсрочка, — рассказал Игорь Александрович.

Всего в этом году в Курской области в осенний призыв наберут тысячу человек для срочной службы.

Добавим, на этой неделе призывная комиссия в военкомате Центрального и Сеймского округов работает ежедневно. Всем, кто получил повестки, надо прибыть к 9:00 в военкомат, расположенный на проспекте Ленинского Комсомола, 8.