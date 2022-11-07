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НовостиОбщество7 ноября 2022 12:25

В Курске восстановили освещение на 24 улицах

Рабочие устранили 11 повреждений
Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курске продолжается ремонт наружного освещения

В Курске продолжается ремонт наружного освещения

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжают восстанавливать наружное освещение. Как рассказали в комитете ЖКХ, на прошлой неделе в рамках заключенного контракта выполнили работы по техническому обслуживанию десяти шкафов наружного освещения.

Также рабочие устранили два обрыва линий наружного освещения и 11 повреждений. В городской администрации сообщают, что удалось восстановить 180 метров воздушных линий.

Так, наружное освещение появилось на 24 улицах: Веспремская; Малых; В. Луговая; Бутко; Маяковского; Дзержинского; Ильича; Чайковского; Институтская; Подвойского; Пучковка; Н. Раздельная; Тракторная; Еремина; Моковская; Минина; Комсомольская; Стрелецкая Набережная; 2-я Стрелецкая, на проспекте Дружбы, Привокзальной площади, Магистральном проезде, Элеваторном переулке, Московском переулке.