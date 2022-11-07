Курянка потеряла 42 тысячи рублей, когда прошла интернет-опрос

Предложение пройти опрос женщина увидела в одном из мессенджеров Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, жительница Курска в одном из мессенджеров нашла предложение ответить на несколько вопросов о финансах. За прохождение задания обещали денежное вознаграждение. Ответив на все вопросы, курянка сразу согласилась назвать данные своей банковской карты для перевода. Она передала незнакомцам всю свою секретную банковскую информацию, включая пароли из СМС сообщений.

Однако вместо поступления денег на счет, женщина обнаружили пропажу своих сбережений – с карты сняли 42 тысячи рублей. Курянка обратилась в полицию.

В региональном УМВД просят курян быть бдительными и в непонятной ситуации звонить в полицию.