9 ноября в Курской области пройдет плановая проверка системы оповещения

Курян просят сохранять спокойствие
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
9 ноября в Курской области пройдет командно-штабная тренировка по гражданской обороне. В региональном ГУ МЧС сообщают, что в рамках этих учений будет проверена система оповещения.
Так, в 10:40 включатся сирены, передающие сигнал «Внимание всем!», а также пройдет перехват радио и телевизионного эфиров.
- Цель проверки – отработка проверочных сигналов и доведение информации до населения об опасностях при угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера, - объясняют в МЧС.
Также в этот день специальная техника будет передвигаться с включенными звуковыми и световыми сигналами.
Курянам объясняют, что все отрабатываемые мероприятия являются учебными. Жителей города и области просят не поддаваться панике и с пониманием отнестись к проведению данной тренировки.