За неделю в Курской области произошло 28 пожаров

Спасти удалось 22 человека Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Минувшая неделя для курских спасателей была неспокойной: 87 раз они выезжали по тревоге, в регионе произошло 28 пожаров.

В региональном ГУ МЧС рассказывают, спасти удалось 22 человека, из которых 15 – дети. Эвакуировано было 30 жильцов многоэтажного дома.

К сожалению, не обошлось без жертв. Во время огненного ЧП погибла 81-летняя женщина.

Также было зафиксировано четыре пожара на автотранспорте. Шесть раз группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области обезвреживала взрывоопасные предметы военных лет.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, телефоны спасения «101» и «112».