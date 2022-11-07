В Курске легковушка сбила 60-летнюю женщину

Женщину доставили в больницу Фото: Архив "КП"

ДТП случилось 3 ноября примерно в 6:50 в районе дома № 5 «А» на проспекте Хрущева. В региональном УГИБДД рассказывают, 21-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», сбил 60-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения и была доставлена в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего с 3 по 6 ноября в Курской области зарегистрировано 14 ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла 4 ноября примерно в 15:55 на 115 километре автодороги «Курск – Касторное» Советского района. По предварительным данным, 30-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Альмера Классик», не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, после чего машина перевернулась.

В результате ДТП 41-летний пассажир получил ранения.